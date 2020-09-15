Взрыв газа в Чабанах — видео и фото аварии под Киевом

В Чабанах под Киевом произошла утечка газа на газопроводе высокого давления.

В полиции заявили, что взрыв произошел на газопроводе, который качает газ в Европу.

— В районе села Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет, – отметил в ГУ НП в Киевской области.

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Местные жители сначала услышали осень сильный гул, а затем было остановлено электроснабжение. В сети люди начали писать, что звук был похож на падение самолета. В 01.14 гул прекратился, в 01.30 в ГСЧС Фактам ICTV заявили, что газоснабжение возобновлено, а населению ничего не угрожает.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород (УПУ) — экспортный газопровод, соединяющий Уренгойское газовое месторождение и газовые месторождения Западной Сибири с Ужгородом. Далее газ транспортируется в Центральную и Западную Европу.

Авария газа в Чабанах

Вночь на 15 сентября в Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.

Около 00.10 15 сентября люди услышали чуткий гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.