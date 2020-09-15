У ніч на 15 вересня в районі Чабанів (Київська область) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.

– В районі с.Чабани прорвало газову трубу в поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу, – повідомили в обласній поліції.

Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання. Інформації про постраждалих немає.

Читайте: Звук як під час падіння літака: відео з місця вибуху під Києвом

У селищній раді Чабанів повідомили про розгерметизацію газового трубопроводу високого тиску Уренгой-Помари-Ужгород, у результаті чого стався потужний вихід газу.

Представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановити заглушку і припинити подачу газу.

Раніше місцеві жителі почали викладати в соцмережі відео, на яких чути сильний гул. Крім того, через аварію на газопроводі в Чабанах було важко дихати.