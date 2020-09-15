PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Жертв и пострадавших нет: подробности аварии газопровода в Чабанах

15 сентября около 00.20 в Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.

Разгерметизировался магистральный газопровод высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины).

В 01.10 спасатели перекрыли подачу газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

— К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС — 21 человек личного состава и 5 единиц техники, — отметили в ГСЧС.

  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
  • Авария в Чабанах: что произошло под Киевом
Жертв и пострадавших нет: подробности аварии газопровода в Чабанах / 4 фотографии

Читайте: Прорвало газопровод высокого давления: подробности взрыва под Киевом

По состоянию на 7.00 15 сентября по проведению работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

Авария под Киевом

Около 00.10 15 сентября в Чабанах люди услышали сильный гул. Также многие местные жители, проживающие рядом с эпицентром события, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за вони.

Вскоре после аварии в некоторых районах погас свет. Около 01.14 гул затих, и свет начали включать.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка