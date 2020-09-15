Аварія в Чабанах: що сталось під Києвом

15 вересня близько 00.20 у Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі.

Розгерметизувався магістральний газопровід високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України).

О 01.10 рятувальники перекрили подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.

– До робіт залучалося 57 чоловік та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС – 21 чоловік особистого складу та 5 одиниць техніки, – зазначили у ДСНС.















Жертв та постраждалих немає: подробиці аварії газопровода в Чабанах / 4 фотографии

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Станом на 7.00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 чоловік та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.

Аварія під Києвом

Близько 00.10 15 вересня у Чабанах люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.

Незабаром після аварії в деяких районах згасло світло. Близько 01.14 гул затих, і світло почали вмикати.