Вибух газу у Чабанах – відео та фото аварії під Києвом

У Чабанах під Києвом стався витік газу на газопроводі високого тиску.

У поліції заявили, що вибух стався на газопроводі, який качає газ в Європу.

– У районі села Чабани прорвало газову трубу у поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці у найближчих населених пунктах вимкнено електропостачання, вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає, – зазначив в ГУ НП в Київській області.

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Місцеві жителі спочатку почули дуже сильний гул, а потім було зупинено електропостачання. У мережі люди почали писати, що звук був схожий на падіння літака. О 01.14 гул припинився, о 01.30 в ДСНС Фактам ICTV заявили, що газопостачання відновлено, а населенню нічого не загрожує.

Газопровід Уренгой — Помари — Ужгород (УПУ) — експортний газопровід, з’єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру з Ужгородом. Далі газ транспортується у Центральну та Західну Європу.

Аварія на газопроводі в Чабанах