Стрельба в центре Одессы — СБУ задержала подозреваемых

В центре Одессы произошла перестрелка в одном из ресторанов.

В полиции рассказали, что конфликт произошел в заведении между двумя мужчинами, которые и открыли огонь. Правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

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В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

В СБУ рассказали, что участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

— Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения, — отметили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Стрельба в Киевской области

В городе Украинка Киевской области неизвестные устроили стрельбу в кафе.

Они приехали на авто и открыли огонь.

В результате три человека получили ранения.