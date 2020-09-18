Стрілянина у центрі Одеси – СБУ затримала підозрюваних

У центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів.

У поліції розповіли, що конфлікт стався у закладі між двома чоловіками, які і відкрили вогонь. Правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники Служби безпеки України.

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В результаті перестрілки обидва учасники отримали вогнепальні поранення.

За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

В СБУ розповіли, що учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону.

– Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення, – зазначили у прес-службі Служби безпеки України.

Стрілянина у Київській області

У місті Українка Київської області невідомі влаштували стрілянину в кафе.

Вони приїхали на авто та відкрили вогонь.

У результаті троє людей отримали поранення.