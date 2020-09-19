Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали

Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху.
Об этом 19 сентября написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.
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По словам Максимец, подозреваемым является 32-летний безработный житель Киевщины.
— Он полностью признает свою вину, отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве, — заявила Максимец.
Действия подозреваемого квалифицированы по статье УК Украины Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.
Избиение Балуха
8 сентября в столичной зоне отдыха избили Владимира Балуха. У него сломана рука, ключица, а также черепно-мозговая травма.
В больнице ему сделали операцию на голове и удалили гематому.
Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане Козак. Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан Edem, где у него случился конфликт.
Источник: Надежда Максимец