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Факты / Украина / Общество

Избиение Балуха: следствие рассматривает четыре версии нападения

Следствие по делу избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха рассматривает четыре основные версии произошедшего:

  • несчастный случай;
  • хулиганство;
  • месть;
  • умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко заявил, что он уже дал показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху.

Сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Затрудняет выяснение важных физических сведений отсутствие медицинской карты Балуха, которая осталась в оккупированном Россией Крыму.

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В то же время полиция выяснила большинство обстоятельств того вечера, нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия.

— Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания, — отметил Сущенко.

Избиение Балуха

Ночью 8 сентября жестоко избили Владимира Балуха — бывшего политзаключенного Кремля. До сих пор он находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

Источник: Роман Сущенко

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