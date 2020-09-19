Підозрюваного у нападі на Балуха арештували

Дніпровський районний суд арештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.
Про це 19 вересня написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.
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За словами Максимець, підозрюваним є 32-річний безробітний мешканець Київщини.
– Він повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому ґрунті, – заявила Максимець.
Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею КК України Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.
Побиття Балуха
8 вересня у столичній відпочинковій зоні побили Володимира Балуха. У нього зламана рука, ключиця, а також черепно-мозкова травма.
У лікарні йому зробили операцію на голові та видалили гематому.
Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані Козак. Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem, де у нього стався конфлікт..
Джерело: Надія Максимець