Підозрюваного у нападі на Балуха арештували

Дніпровський районний суд арештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.

Про це 19 вересня написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

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За словами Максимець, підозрюваним є 32-річний безробітний мешканець Київщини.

– Він повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому ґрунті, – заявила Максимець.

Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею КК України Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Побиття Балуха

8 вересня у столичній відпочинковій зоні побили Володимира Балуха. У нього зламана рука, ключиця, а також черепно-мозкова травма.

У лікарні йому зробили операцію на голові та видалили гематому.

Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані Козак. Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem, де у нього стався конфлікт..

Джерело: Надія Максимець