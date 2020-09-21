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Факты / Происшествия

Дым на левом берегу Киева: в ГСЧС назвали причину

Дым на Позняках, Осокорках и Дарнице в Киеве, который наблюдается 21 сентября, связан с пожаром на Дарницкой свалке.

Огонь частично распространился на торфяники, отчитываются в ГСЧС.

По состоянию на утро открытого огня нет, однако есть отдельные очаги тления.

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Сейчас бойцы ГСЧС работают над ликвидацией пожара.

Дим на Позняках

Из-за дыма жители Дарницкого района города жаловались на плохую видимость на улицах. На левом берегу Киева дома между Позняками и Дарницей окутало дымом.

Кроме того, в городе повысился уровень загрязнения воздуха.

Пожары в Чернобыльской зоне

В апреле над Киевом нависла дымовая завеса из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Из-за дыма была проблема с видимостью, также фиксировалось повышение уровня загрязнения воздуха.

В Минздраве людям советовали не выходить на улицу.

Источник: ГСЧС

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