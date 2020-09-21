Дим на Позняках, Осокорках і Дарниці у Києві, який спостерігається 21 вересня, пов’язаний з пожежею на Дарницькому сміттєзвалищі.

Вогонь частково перекинувся на торфовища, звітують у ДСНС.

Станом на ранок відкритого вогню немає, однак є окремі осередки тління.

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Нині бійці ДСНС працюють над ліквідацією пожежі.

Через дим мешканці Дарницького району міста скаржилися на погану видимість на вулицях. На лівому березі Києва будинки між Позняками і Дарницею оповило димом.

Крім того, через забруднення повітря складно дихати. У місті підвищився рівень забруднення повітря.

Пожежі у Чорнобильській зоні

У квітні над Києвом нависла димова завіса через пожежі у Чорнобильській зоні.

Через дим була проблема з видимістю, також фіксувалося підвищення рівня забруднення повітря.

У МОЗ людям радили не виходити на вулицю.