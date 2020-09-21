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Факти / Надзвичайні події

Дим на лівому березі Києва: у ДСНС назвали причину

Дим на Позняках, Осокорках і Дарниці у Києві, який спостерігається 21 вересня, пов’язаний з пожежею на Дарницькому сміттєзвалищі.

Вогонь частково перекинувся на торфовища, звітують у ДСНС.

Станом на ранок відкритого вогню немає, однак є окремі осередки тління.

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ДСНС пожежа сміттєзвалище

Нині бійці ДСНС працюють над ліквідацією пожежі.

Дим на Позняках

Через дим мешканці Дарницького району міста скаржилися на погану видимість на вулицях. На лівому березі Києва будинки між Позняками і Дарницею оповило димом.

Крім того, через забруднення повітря складно дихати. У місті підвищився рівень забруднення повітря.

Пожежі у Чорнобильській зоні

У квітні над Києвом нависла димова завіса через пожежі у Чорнобильській зоні.

Через дим була проблема з видимістю, також фіксувалося підвищення рівня забруднення повітря.

У МОЗ людям радили не виходити на вулицю.

Джерело: ДСНС

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