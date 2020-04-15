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Факты / Украина

Пожары в Чернобыле: Минздрав советует украинцам не выходить на улицу

Минздрав не рекомендует людям, у которых есть хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, не выходить на улицу в утренние часы, когда высокая концентрация частиц горения в воздухе.

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Максим Степанов заверил, что радиационный фон в Житомирской, Киевской областях и в Киеве в пределах нормы и составляет 0,11 микрорентген в час.

Также министр посоветовал пить больше воды и делать влажную уборку.

Напомним, 14 апреля пожар в Чернобыльской зоне потушили. По состоянию на утро 15 апреля  подразделения ГСЧС продолжают тушить тлеющие пни и древесину.

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