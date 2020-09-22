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Факты / Происшествия

Снимал себя на телефон: в Одессе мужчина залез в вольер со львами

В Одессе задержали посетителя биопарка, который залез в вольер со львами.

Мужчина снимал себя на мобильный телефон и стоял на деревянном настиле для животных.

Полицейские применили к нему газовый баллончик, когда сотрудники биопарка отвлекли внимание хищников кусками мяса.

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Задержанный — 23-летний одессит, его забрали в отделение полиции.

Женщина бросалась на патрульных

В Одессе нетрезвая 36-летняя женщина разгуливала на дороге с четырехмесячного мальчиком в коляске.

Прохожие заметили это и обратились в полицию. Патрульные прибыли на место вызова. Мать не хотела контактировать с правоохранителями и лезла в драку.

Женщину забрали в полицию, а ребенка передали подруге.

Источник: Думская

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