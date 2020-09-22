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Факти / Надзвичайні події

Знімав себе на телефон: в Одесі чоловік заліз до вольєру з левами

В Одесі затримали відвідувача біопарку, який заліз у вольєр з левами.

Чоловік знімав себе на мобільний телефон та стояв на дерев’яному настилі для тварин.

Поліцейські застосували до нього газовий балончик, коли співробітники біопарку відвернули увагу хижаків шматками м’яса.

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Затриманий – 23-річний одесит, його забрали до відділення поліції.

Жінка кидалась на патрульних

В Одесі нетвереза 36-річна жінка розгулювала на дорозі з чотирьохмісячним хлопчиком у візочку.

Перехожі помітили це та звернулися до поліції. Патрульні прибули на місце виклику. Мати не хотіла контактувати з правоохоронцями, та лізла у бійку.

Жінку забрали у поліції, а дитину передали подрузі.

Джерело: Думская

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