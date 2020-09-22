В Одесі затримали відвідувача біопарку, який заліз у вольєр з левами.
Чоловік знімав себе на мобільний телефон та стояв на дерев’яному настилі для тварин.
Поліцейські застосували до нього газовий балончик, коли співробітники біопарку відвернули увагу хижаків шматками м’яса.
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Затриманий – 23-річний одесит, його забрали до відділення поліції.
Жінка кидалась на патрульних
В Одесі нетвереза 36-річна жінка розгулювала на дорозі з чотирьохмісячним хлопчиком у візочку.
Перехожі помітили це та звернулися до поліції. Патрульні прибули на місце виклику. Мати не хотіла контактувати з правоохоронцями, та лізла у бійку.
Жінку забрали у поліції, а дитину передали подрузі.