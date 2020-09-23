23 сентября на Донбассе, вблизи Песок, двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

В результате происшествия они получили осколочные ранения.

Мужчинам оказали помощь и госпитализировали в больницу. Сейчас состояние их здоровья — средней тяжести.

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Специалисты выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Нарушение перемирия

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, которое было достигнуто 22 июля 2020 года в рамках работы членов Трехсторонней контактной группы.

21 сентября они открывали огонь возле Марьинки и Водяного из стрелкового оружия, гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Выстрелы ни были прицельными.

Украинским военнослужащим удалось избежать потерь и травм. Защитники Украины в ответ огонь не открывали.

Источник: Пресс-группа ОТУ Восток

Фото: Минобороны