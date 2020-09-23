23 сентября на Донбассе, вблизи Песок, двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
В результате происшествия они получили осколочные ранения.
Мужчинам оказали помощь и госпитализировали в больницу. Сейчас состояние их здоровья — средней тяжести.
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Специалисты выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Нарушение перемирия
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, которое было достигнуто 22 июля 2020 года в рамках работы членов Трехсторонней контактной группы.
21 сентября они открывали огонь возле Марьинки и Водяного из стрелкового оружия, гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Выстрелы ни были прицельными.
Украинским военнослужащим удалось избежать потерь и травм. Защитники Украины в ответ огонь не открывали.
Источник: Пресс-группа ОТУ Восток
Фото: Минобороны