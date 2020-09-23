23 вересня на Донбасі, поблизу Пісок, двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Внаслідок події вони отримали осколкові поранення.

Чоловікам надали допомогу та госпіталізували до лікарні. Нині стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

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Фахівці з’ясовують обставини надзвичайної події.

Порушення перемир’я

Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі, яке було досягнуте 22 липня 2020 року у рамках роботи членів Тристоронньої контактної групи.

21 вересня вони відкривали вогонь біля Мар’їнки та Водяного зі стрілецької зброї, гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Постріли не були прицільними.

Українським військовослужбовцям вдалося уникнути втрат та травмувань. Захисники Україні у відповідь вогонь не відкривали.

Джерело: Прес-група ОТУ Схід

Фото: Міноборони