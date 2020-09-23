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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі двоє військових підірвалися на невідомій вибухівці

23 вересня на Донбасі, поблизу Пісок, двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Внаслідок події вони отримали осколкові поранення.

Чоловікам надали допомогу та госпіталізували до лікарні. Нині стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

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Фахівці з’ясовують обставини надзвичайної події.

Порушення перемир’я

Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі, яке було досягнуте 22 липня 2020 року у рамках роботи членів Тристоронньої контактної групи.

21 вересня вони відкривали вогонь біля Мар’їнки та Водяного зі стрілецької зброї, гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Постріли не були прицільними.

Українським військовослужбовцям вдалося уникнути втрат та травмувань. Захисники Україні у відповідь вогонь не відкривали.

Джерело: Прес-група ОТУ Схід

Фото: Міноборони

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