Два жителя поселка Новые Санжары на Полтавщине, которые были причастны к массовым беспорядкам во время перевозки в санаторий эвакуированных из Китая граждан, получили условные наказания.

Новосанжарский районный суд вынес приговор в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

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20 февраля 2020 года в Новых Санжарах были организованы массовые митинги против прибытия в медцентр Нацвардии из города Ухань эвакуированных украинцев. Митинги переросли в массовые беспорядки.

Осужденные бросали камни и кирпичи в полицейских.

Участников протестов оштрафовали

Двое участников беспорядков в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда селили на обсервацию эвакуированных из Китая, признали вину в блокировании дороги.

Новосанжарский районный суд Полтавской области оштрафовал каждого из мужчин на 850 грн.

Источник: Судебная власть