Участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали — сумма

Двое участников беспорядков в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда селили на обсервацию эвакуированных из Китая, признали вину в блокировании дороги.
Новосанжарский районный суд Полтавской области оштрафовал каждого из мужчин на 850 грн.
— Указанные личности признали, что сознательно оставили два трактора на дороге, заблокировав движение транспорта, — говорится в сообщении прокуратры.
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Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 — члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.
Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах — 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).
Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
Источник: Прокуратура Полтавской области
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