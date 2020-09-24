Двоє жителів селища Нові Санжари на Полтавщині, які були причетні до масових заворушень під час перевезення у санаторій евакуйованих з Китаю громадян, отримали умовні покарання.

Новосанжарський районний суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

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20 лютого 2020 року в Нових Санжарах були організовані масові мітинги проти прибуття в медцентр Нацвардіі з міста Ухань евакуйованих українців. Мітинги переросли в масові заворушення.

Засуджені кидали каміння та цеглу у поліцейських.

Учасників протестів оштрафували

Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди поселяли на обсервацію евакуйованих з Китаю, визнали провину у блокуванні дороги.

Новосанжарський районний суд Полтавської області оштрафував кожного з чоловіків на 850 грн.

Джерело: Судова влада