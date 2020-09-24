PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Кидали каміння у поліцію: двоє жителів Нових Санжар отримали умовні терміни

Двоє жителів селища Нові Санжари на Полтавщині, які були причетні до масових заворушень під час перевезення у санаторій евакуйованих з Китаю громадян, отримали умовні покарання.

Новосанжарський районний суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

Читайте: У 89 евакуйованих у Нових Санжарах не виявлено коронавірус – РНБО

20 лютого 2020 року в Нових Санжарах були організовані масові мітинги проти прибуття в медцентр Нацвардіі з міста Ухань евакуйованих українців. Мітинги переросли в масові заворушення.

Засуджені кидали каміння та цеглу у поліцейських.

Учасників протестів оштрафували

Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди поселяли на обсервацію евакуйованих з Китаю, визнали провину у блокуванні дороги.

Новосанжарський районний суд Полтавської області оштрафував кожного з чоловіків на 850 грн.

Джерело: Судова влада

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка