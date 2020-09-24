PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Перерезали горло за телефон: в Киеве мужчину заманили в лес и жестко убили

В столичном лесном масиве прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями по всему телу и перерезанным горлом.

Кто жертва, полицейские выяснили быстро. Погибшего искал его сосед по квартире. 33-летний Александр пошел гулять и бесследно исчез.

Правоохранители воссоздали последние минуты жизни мужчины и буквально за час нашли вероятных убийц.

— Это молодые люди из других регионов Украины. У них были изъяты вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления, — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

 

Следствие вияснило, что двое друзей пригласили своего знакомого в лес, под предлогом отдохнуть вместе у костра. В разгар посиделок, подлили жертве снотворное и набросились на мужчину с ножом. Александр не сопротивлялся.

Нелюди соблазнились на дорогой телефон своей жертвы. Отнесли гаджет в ломбард и заработали 15 тыс. грн.

Когда полицейские приехали их задерживать, мужчины писали в соцсети, что к ним врываются незаконно и просили соседей им помочь.

Подозреваемые уже в СИЗО Киева. За кровавую расправу им грозит пожизненное заключение.

Убийство в аптеке

23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело фармацевта с 36-ю ножевыми ранами.

Окровавленное тело девушки утром увидели ее коллега, когда пришла на работу.

Полицейские быстро задержали убийцу — им оказался бывший работник аптеки.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка