В столичном лесном масиве прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями по всему телу и перерезанным горлом.

Кто жертва, полицейские выяснили быстро. Погибшего искал его сосед по квартире. 33-летний Александр пошел гулять и бесследно исчез.

Правоохранители воссоздали последние минуты жизни мужчины и буквально за час нашли вероятных убийц.

— Это молодые люди из других регионов Украины. У них были изъяты вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления, — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Следствие вияснило, что двое друзей пригласили своего знакомого в лес, под предлогом отдохнуть вместе у костра. В разгар посиделок, подлили жертве снотворное и набросились на мужчину с ножом. Александр не сопротивлялся.

Нелюди соблазнились на дорогой телефон своей жертвы. Отнесли гаджет в ломбард и заработали 15 тыс. грн.

Когда полицейские приехали их задерживать, мужчины писали в соцсети, что к ним врываются незаконно и просили соседей им помочь.

Подозреваемые уже в СИЗО Киева. За кровавую расправу им грозит пожизненное заключение.

Убийство в аптеке

23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело фармацевта с 36-ю ножевыми ранами.

Окровавленное тело девушки утром увидели ее коллега, когда пришла на работу.

Полицейские быстро задержали убийцу — им оказался бывший работник аптеки.