Вранці 23 вересня в Одесі в аптеці знайшли закривавлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Окривавлене тіло дівчини зранку побачили її колега, коли прийшла на роботу і відчинила двері. За словами дівчини, все довкола було у кривавих слідах, а в торгівельному залі нічого не зникло.

– Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявлено сьогодні в аптеці на вул. А. Корольова. За попередніми даними працівниця фармацевтичної установи загинула від ножових поранень. Обстановка в аптеці не порушена, – зазначила заступник керівника слідчого відділу поліції Одещини Інна Власова.

Хто й за що міг так жорстоко розправитися з фармацевтом, правоохоронці поки не розповідають. А от у сусідів вже наготові кілька версій. І головна – убивство заради нарковмісних ліків.

– Може бути, комусь щось терміново треба було, вона не могла продати без рецепта. А чого б ще вночі фармацевта вбили, – каже Олена.

У версію з наркоманами не вірить хлопець убитої аптекарки. Євген запевняє, що Леся скаржилась хіба що на покупців-п’янчуг.

Читайте: У Запоріжжі жінка заколола чоловіка шампуром і лишила на березі Дніпра

Вочевидь, убивця приходив не за ліками, а за грошима. Адже всі медикаменти обережно складені на своїх місцях. Чи зникли гроші у касі правоохоронці не уточнюють.

Припускають, що убивця – колишній співробітник аптеки, адже дуже добре знав, що де лежить.

Працівники карного розшуку Одеської області оперативно встановили особу вбивці. Наразі злочинця вже затримали.

Нині ще тривають слідчі дії, обставини з’ясовуються. Про деталі правоохоронці повідомлять пізніше.