У столичному лісовому масові перехожі виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями по всьому тілу та перерізаним горлом.

Хто жертва, поліцейські з’ясували швидко. Загиблого шукав його сусід по квартирі. 33-річний Олександр пішов гуляти і безслідно зник.

Правоохоронці відтворили останні хвилини життя чоловіка і буквально за годину знайшли ймовірних вбивців.

– Це молоді люди з інших регіонів України. У них були вилучені речі потерпілого і інші предмети, які можуть вказувати на їх причетність до скоєння цього злочину, – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Двоє друзів запросили свого знайомого в ліс, під приводом відпочити разом біля вогнища. У розпал посиденьок, тихцем підлили жертві снодійне та накинулися на чоловіка з ножем. Олександр не опирався.

Нелюди спокусилися на дорогий телефон своєї жертви. Віднесли гаджет в ломбард і заробили 15 тис. грн.

Коли поліцейські приїхали їх затримувати, чоловіки писали у соцмережі, що до них вриваються незаконно і просили сусідів їм допомогти.

Підозрювані вже у СІЗО Києва. За криваву розправу їм загрожує довічне ув’язнення.

Вбивство в аптеці

23 вересня в Одесі в аптеці знайшли закривавлене тіло фармацевта з 36-ма ножовими ранами.

Закривавлене тіло дівчини зранку побачили її колега, коли прийшла на роботу.

Поліцейські швидко затримали вбивцю – ним виявився колишній працівник аптеки.