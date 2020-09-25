В Киеве на Лысой Горе нашли тело мужчины, которого убивали тремя способами.

— На вид мужчине около 35-40 лет. Документов у него не было. Во время досудебного расследования будет устанавливаться его возраст, а также личность, — заявила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.

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У тела правоохранители заметили следы застолья, несмотря на это можно предположить, что потерпевшего замучили ради ритуального убийства. Ведь Лысая Гора издавна славится своей мистикой.

Мужчину били кирпичом, душили шею ремнем, а затем в горло воткнули ножницы.

Подозреваемых в убийстве пока нет, однако если правоохранители установят, кто именно совершил преступление, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство в аптеке

23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело фармацевта с 36-ю ножевыми ранами.

Окровавленное тело девушки утром увидели ее коллега, когда пришла на работу.

Полицейские быстро задержали убийцу — им оказался бывший работник аптеки.