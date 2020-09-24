Суд в Бердичеве избрал меру пресечения для скандальных блогеров, которые в квартире пытали жертв, снимали все на видео и транслировали в прямом эфире.

На скамье подсудимых — Сергей Каминский, Артур Сороченко и Владимир Жмур. Им инкриминируют незаконное лишение свободы человека.

Все трое виновными себя не считают, потому что якобы они просто актеры, а их пленник согласился сыграть роль жертвы. Однако этот мужчина по-настоящему потерял сознание, а затем врачи почти сутки приводили его в чувство.

На кадрах видео их трудно узнать — в женском белье, парике, облитые зеленкой — они бьют худощавого мужчину резиновым шлангом, выдирают волосы на голове.

По словам матери пострадавшего, еще день таких издевательств — и сына уже бы не спасли. Его поили водкой и что-то туда подсыпали, поэтому он ничего не помнит.

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Мужчина рассказал, что согласился принять участие в игровой видеотрансляции, чтобы заработать денег. Однако, когда хотел уйти, его удерживали силой.

В суде адвокат показал расписку, в которой пострадавший отказывается от своих обвинений, потому что получил 20 тыс. грн компенсации. Но это не освобождает подозваемых от уголовной ответственности.

Все трое так называемых блогеров пробудут под арестом ближайшие два месяца, а грозит им до 5 лет за решеткой.

Осенью Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений.

Документ направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году.