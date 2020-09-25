У Києві на Лисій Горі знайшли тіло чоловіка, якого закатували трьома різними способами.

– На вигляд чоловіку приблизно 35-40 років. Документів у нього не було. Під час досудового розслідування буде встановлюватися його вік, а також особа, – заявила прес-секретар Голосіївського управління поліції Києва Христина Кір’якова.

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Біля тіла правоохоронці помітили сліди застілля, попри це можна припустити, що потерпілого закатували заради ритуального вбивства. Адже Лиса Гора здавна славиться своєю містикою.

Чоловіка били цеглою, стягували шию паском, а потім в горло встромили ножиці.

Підорюваних у вбивстві поки немає, проте якщо правоохоронці встановлять, хто саме скоїв злочин, то їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вбивство в аптеці

23 вересня в Одесі в аптеці знайшли закривавлене тілофармацевта з 36-ма ножовими ранами.

Закривавлене тіло дівчини зранку побачили її колега, коли прийшла на роботу.

Поліцейські швидко затримали вбивцю – ним виявився колишній працівник аптеки.