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Факты / Происшествия

В Коломые 181 человек пострадал от пищевого отравления

В Коломые Ивано-Франковской области от острой кишечной инфекции пострадал уже 181 человек. В то же время госпитализировали 56 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

— В период с 24 по 25 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилась 181 человек, из которых 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО Леони г. Коломыя), — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Отравления работников Леоне

Первая жалоба людей на плохое самочувствие появилась 22 сентября. Девять человек с отравлением попали в инфекционную больницу, остальные — находились на больничном дома.

Все пострадавшие жаловались на сосиски, которые ели в заводской столовой.

По состоянию на утро 24 сентября из-за отравления 101 человек обратились к медикам в Коломые. Все пострадавшие — работники завода Леони.

Источник: ГСЧС

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