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Факты / Видео / Украина

Жалуются на сосиски со столовой: на Прикарпатье массово отравились работники завода

Более двадцати человек отравились в Коломые на Прикарпатье. Вспышка острой кишечной инфекции произошла на одном из предприятий, занимающихся изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей.

В больницу с признаками отравления 14 человек. По словам медиков, пациенты в состоянии средней тяжести.

Еще 18 обратились за помощью, но лечатся дома. Специалисты выясняют, что могло стать причиной отравления.

Больные жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.

Пищевое отравление

Пищевое отравление — неприятный, а иногда и опасный недуг, который не жалеет ни детей, ни взрослых. О том, как распознать первые симптомы и избежать инфицирования, читайте на Фактах ICTV.

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