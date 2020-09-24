Жалуются на сосиски со столовой: на Прикарпатье массово отравились работники завода

Более двадцати человек отравились в Коломые на Прикарпатье. Вспышка острой кишечной инфекции произошла на одном из предприятий, занимающихся изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей.

В больницу с признаками отравления 14 человек. По словам медиков, пациенты в состоянии средней тяжести.

Еще 18 обратились за помощью, но лечатся дома. Специалисты выясняют, что могло стать причиной отравления.

Больные жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.

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