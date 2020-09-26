У Коломиї Івано-Франківської області від гострої кишкової інфекції постраждала вже 181 людина. Водночас госпіталізували 56 осіб.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– В період з 24 до 25 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 181 особа, з яких 56 осіб госпіталізовано та 125 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ Леоні м. Коломия), – йдеться в повідомленні.

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Наразі спеціалісти проводять комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Отруєння працівників Леоні

Перша скарга людей на погане самопочуття з’явилась 22 вересня. Дев’ять людей з отруєнням потрапили до інфекційної лікарні, решта – перебували на лікарняному вдома.

Усі постраждалі нарікали на сосиски, які споживали в заводській їдальні.

Станом на ранок 24 вересня через отруєння 101 людина звернулась до медиків у Коломиї. Усі постраждалі – працівники заводу Леоні.