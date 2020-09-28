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Факты / Происшествия

В Коломые от отравления пострадали уже более 190 человек

В городе Коломыя Ивано-Франковской области выросло количество людей, пострадавших от отравления в столовой.

В течение 24-27 сентября в больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратились 194 человека, из них шесть — за сутки.

Госпитализировали 59 больных, еще 135 находятся на амбулаторном лечении. Все они употребляли пищу в столовой ООО Леони.

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Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

О вспышке острой кишечной инфекции на одном из предприятий Коломыи, которое занимается изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей, стало известно 24 сентября.

Тогда госпитализировали 14 человек, еще 18 лечились амбулаторно.

26 сентября количество пострадавших от отравления выросло до 181 человека. Больные жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.

Источник: ГСЧС

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