У місті Коломия Івано-Франківської області зросла кількість людей, які постраждали від отруєння в їдальні.

Протягом 24-27 вересня до лікарень з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулися 194 людини, з них шість – за добу.

Госпіталізували 59 хворих, ще 135 перебувають на амбулаторному лікуванні. Всі вони вживали їжу в їдальні ТОВ Леоні.

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Наразі спеціалісти проводять комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Про спалах гострої кишкової інфекції на одному з підприємств Коломиї, що займається виготовленням комплектуючих для брендових німецьких автомобілів, стало відомо 24 вересня.

Тоді госпіталізували 14 людей, ще 18 лікувалися амбулаторно.

26 вересня кількість постраждалих від отруєння зросла до 181 людини. Хворі нарікають на сосиски, які з’їли у заводській їдальні.