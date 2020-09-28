Незаконный ввоз грузовиков: на Львовской таможне разоблачили коррупционную схему

Украинские правоохранители разоблачили схему незаконного импорта грузовых автомобилей на территорию Украины.

Сотрудники Львовской таможни совместно с предпринимателями и брокерами создали условия для противоправного пересечения границы 37 единицами транспортных средств стоимостью около 40 млн грн.

Автомобили ввозили в страну частями. В то же время указывались неверные сведения об их регистрационных номерах и VIN-кодах. Из-за этих действий бюджет Украины недополучил 17 млн ​​грн налогов.

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Сейчас организаторов схемы задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины. На грузовики наложили арест, следствие продолжается.











Ввозили грузовики частями: на Львовской таможне разоблачили коррупционную схему / 3 фотографии

Незаконная схема по растаможиванию авто

В сентябре СБУ разоблачила должностных лиц Полесской таможни, которые организовали схему при растаможивании авто.

Своими действиями они нанесли стране ущерб на сумму более 100 млн грн.

Правоохранители открыли уголовное производство, следствие продолжается.