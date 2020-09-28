Незаконне ввезення вантажівок: на Львівській митниці викрили корупційну схему

Українські правоохоронці викрили схему незаконного імпорту вантажних автомобілів на територію України.

Співробітники Львівської митниці разом з підприємцями та брокерами створили умови для протиправного перетину кордону 37 одиницями транспортних засобів вартістю близько 40 млн грн.

Автомобілі завозили до країни частинами, водночас вказувалися неправильні відомості про їхні реєстраційні номери та VIN-коди. Через ці дії бюджет України недоотримав 17 млн грн податків.

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Нині організаторів схеми затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України. На вантажівки наклали арешт, слідство триває.











Завозили вантажівки частинами: на Львівській митниці викрили корупційну схему / 3 фотографии

Незаконна схема з розмитнення авто

У вересні СБУ викрила посадовців Поліської митниці, які організували схему під час розмитнення авто.

Своїми діями вони завдали країні збитків на суму понад 100 млн грн.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідство триває.