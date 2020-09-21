Контрабанда на таможне: СБУ выявила нарушений на 204 млн грн

СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении.

Всего с начала года СБУ выявила нарушений таможенных правил на 204 млн. грн.

Среди предметов контрабанды попадаются оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и тому подобное.

Так, недавно СБУ задержала организатора канала сбыта огнестрельного оружия. Злоумышленники заказывали комплектующие на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки, а сервисы доставки присылали их в Украину, как спортивное снаряжение. Здесь оружие собирали и продавали на интернет аукционах.

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С начала 2020 года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.

Коррупция в МОН

В Киеве чиновника Министерства образования будут судить за получение 300 тыс. грн взятки.

Обвиняемый требовал неправомерную выгоду от директора государственного предприятия за победу в конкурсе с призовым фондом в 3 млн грн.

Чиновника задержали летом 2020 года, когда он получал $5 тыс. и 165 тыс. грн.