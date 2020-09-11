СБУ задержала должностных лиц Полесской таможни, которые организовали коррупционную схему при растаможивании авто и своими незаконными действиями нанесли стране ущерб на сумму более 100 млн грн.
Они оформляли транспортные средства, приобретенные за границей, со значительным занижением их стоимости.
СБУ провела обыски на таможенных постах и по месту жительства фигурантов. Они изъяли документацию и технику.
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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.
Взяточники в Черкасской области
В Черкасской области СБУ разоблачила прокурора и полицейского, которые подстрекали предпринимателя открыть незаконные игорные заведения.
Кроме того, они занимались взяточничеством, требуя $500 за открытие одного заведения.
Правоохранители задержали их и открыли уголовное производство.