СБУ задержала должностных лиц Полесской таможни, которые организовали коррупционную схему при растаможивании авто и своими незаконными действиями нанесли стране ущерб на сумму более 100 млн грн.

Они оформляли транспортные средства, приобретенные за границей, со значительным занижением их стоимости.

СБУ провела обыски на таможенных постах и ​​по месту жительства фигурантов. Они изъяли документацию и технику.

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Занижали стоимость авто при легализации: СБУ задержала таможенников / 3 фотографии

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.

Взяточники в Черкасской области

В Черкасской области СБУ разоблачила прокурора и полицейского, которые подстрекали предпринимателя открыть незаконные игорные заведения.

Кроме того, они занимались взяточничеством, требуя $500 за открытие одного заведения.

Правоохранители задержали их и открыли уголовное производство.