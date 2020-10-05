В Харькове Евгений Колеров умер во время марафона

В Харькове во время марафона Avantazh Kharkiv International marathon участнику Евгению Колерову стало плохо.

Первую помощь ему оказали член команды организаторов, уже через несколько минут прибыла скорая. Однако спасти спортсмена не удалось, у него остановилось сердце.

34-летний Колеров участвовал в забеге на 21,1 км.

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— Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться, — рассказали организаторы.

Также организаторы отметили, что окажут материальную помощь его семье.

Велогонщица сорвалась с обрыва

Американская велогонщица Хлоя Дигерт попала в ужасную аварию во время чемпионата мира по шоссейным гонкам на время в итальянском городе Имола.

Бывшая чемпионка мира не справилась с управлением во время поворота и вылетела за пределы трассы в обрыв.

Источник: Avantazh Kharkiv International Marathon