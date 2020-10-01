Бывший форвард донецкого Шахтера Сергей Ателькин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщил гендиректор горняков Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

— Сегодня утром пришло грустное сообщение — не стало легендарного футболиста Шахтера Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи — таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь — таким он был в жизни, — написал Палкин.

Также он выразил искренние соболезнования семье и друзьям бывшего футболиста.

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Причиной смерти Ателькина стала остановка сердца из-за проблем со здоровьем.

Сергей Ателькин дебютировал за донецкий Шахтер в 18-летнем возрасте в марте 1990 года в матче против Арарата в рамках чемпионата СССР. Всего в составе горняков он провел 265 матчей, в которых отметился в воротах соперника 82 раза. В списке бомбардиров клуба он находится на восьмом месте.

Кроме Шахтера Ателькин также выступал за итальянский Лечче и португальскую Боавишту, но наибольшие успехи были связаны именно с донецким клубом, в ряды которого он вернулся в 1999 году. Именно его гол в ворота пражской Славии в квалификации Лиги чемпионов вывел команду в дебютный группового этапа турнира.

После окончания игровой карьеры Ателькин работал в селекционном отделе Шахтера.

Умер экс-тренер Карпат Дячук-Ставицкий

24 июня после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наставник львовских Карпат Юрий Дячук-Ставицкий.

Под руководством специалиста львовские Карпаты первыми среди команд Первой лиги достались 1/2 финала Кубка Украины в сезоне-2005/06, а уже со следующего сезона зелено-белые играли в Премьер-лиге после двухлетнего перерыва.