У Харкові Євген Колєров помер під час марафону

У Харкові під час марафону Avantazh Kharkiv International marathon учаснику Євгену Колєрову стало зле.

Першу допомогу йому надали член команди організаторів, вже за кілька хвилин прибула швидка. Проте врятувати спортсмена не вдалося, у нього зупинилося серце.

34-річний Колєров брав участь в забігу на 21,1 км.

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– Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсменові, і швидка прибула на місце через декілька хвилин. Але в лікарні серце Євгена перестало битися, – розповіли організатори.

Також організатори зазначили, що матеріальну допомогу його родині.

Велогонщиця зірвалася з обриву

Американська велогонщиця Хлоя Дігерт потрапила у жахливу аварію під час чемпіонату світу із шосейних перегонів на час в італійському місті Імола.

Колишня чемпіонка світу не впоралася з керуванням під час повороту та вилетіла за межі траси в обрив.

Джерело: Avantazh Kharkiv International Marathon