В селе Новоивницкое на Житомирщине угарным газом отравились и погибли трое военнослужащих.

— 8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912), — сообщили в ГСЧС.

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Как отмечается, признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Отравление в Коломые

В городе Коломыя Ивано-Франковской области возросло количество людей, пострадавших от отравления в столовой.

В течение 24-27 сентября в больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратились 194 человека, из них шесть — за сутки.

О вспышке острой кишечной инфекции на одном из предприятий Коломыи, которое занимается изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей, стало известно 24 сентября.