У селі Новоівницьке на Житомирщині чадним газом отруїлися і загинули троє військовослужбовців.

– 8 жовтня в с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) в квартирі загинули 3 людини (військовослужбовці в/ч А1912), – повідомили в ДСНС.

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Як зазначається, ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Отруєння в Коломиї

У місті Коломия Івано-Франківської області зросла кількість людей, які постраждали від отруєння в їдальні.

Протягом 24-27 вересня до лікарень з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулися 194 людини, з них шість – за добу.

Про спалах гострої кишкової інфекції на одному з підприємств Коломиї, що займається виготовленням комплектуючих для брендових німецьких автомобілів, стало відомо 24 вересня.