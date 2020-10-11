PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Во Львове угарным газом отравились три человека, есть погибшие

Во Львове трое жителей пятиэтажного дома отравились угарным газом.

В результате отравления 18-летний человек погиб на месте, его пол не сообщают. Еще два человека 1980 и 2006 года рождения в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.

Аварийная бригада Львовгаза прекратила подачу газа в квартиру, оборудованную ПГ-4 и двухфункциональным котлом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте: На Житомирщине от отравления угарным газом погибли трое военных

В феврале этого года в Ровенской области угарным газом отравилась вся семья. Среди пострадавших — 10 детей в возрасте от 0 до 13 лет (2006-2019 годов рождения). Их госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу.

По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за неисправности газового котла.

Источник: Департамент гражданской защиты Львовской ОГА

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх