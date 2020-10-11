Во Львове угарным газом отравились три человека, есть погибшие

Во Львове трое жителей пятиэтажного дома отравились угарным газом.

В результате отравления 18-летний человек погиб на месте, его пол не сообщают. Еще два человека 1980 и 2006 года рождения в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.

Аварийная бригада Львовгаза прекратила подачу газа в квартиру, оборудованную ПГ-4 и двухфункциональным котлом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В феврале этого года в Ровенской области угарным газом отравилась вся семья. Среди пострадавших — 10 детей в возрасте от 0 до 13 лет (2006-2019 годов рождения). Их госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу.

По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за неисправности газового котла.

Источник: Департамент гражданской защиты Львовской ОГА