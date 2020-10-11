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Факти / Надзвичайні події

У Львові чадним газом отруїлися троє людей, є загиблі

У Львові троє мешканців п’ятиповерхового будинку отруїлися чадним газом.

Внаслідок отруєння 18-річна людина загинула на місці, її стать не повідомляють. Ще двох осіб 1980 та 2006 року народження у стані різного ступеня важкості госпіталізували у медичні заклади.

Аварійна бригада Львівгазу припинила подання газу до квартири, яка обладнана ПГ-4 та двофункційним котлом. Обставини події встановлюються.

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У лютому цього року на Рівненщині чадним газом отруїлася вся сім’я. Серед постраждалих – 10 дітей віком від 0 до 13 років (2006-2019 років народження). Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості до лікарні.

За попередніми даними, отруєння чадним газом сталося через несправність газового котла.

Джерело: Департамент цивільного захисту Львівської ОДА

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