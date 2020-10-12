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Факты / Происшествия

В РФ юноша обстрелял автобус — трое погибших, трое раненных

В Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял автобус. В результате происшествия погибли три  человека, еще трое получили ранения.

По этому факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Стрелком оказался 18-летний Даниил Монахов. Юношу уже обьявили в розыск. По информации полиции, у преступника с собой два ружья и несколько десятков патронов.

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Baza пишет, что парень расстрелял автобус из охотничьего ружья около поселка Большеорловское. Очевидцы рассказывают, что он готовился к нападению, стрелок специально ждал автобус около остановки. После этого он убежал в лес.

Сам Даниил из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки.

Также некоторые российские СМИ пишут, что перед стрельбой по автобусу, парень сильно ранил свою бабушку.

  • Стрельба в Борском районе (Россия) — трое погибших (ФОТО)
  • Стрельба в Борском районе (Россия) — трое погибших (ФОТО)
  • Стрельба в Борском районе (Россия) — трое погибших (ФОТО)
  • Стрельба в Борском районе (Россия) — трое погибших (ФОТО)
В РФ юноша обстрелял автобус — трое погибших, трое раненных / 2 фотографии

Стрельба в Одессе

В Одессе произошла перестрелка в одном из ресторанов. Конфликт произошел в заведении между двумя мужчинами, которые и открыли огонь.

Правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Оба участника получили огнестрельные ранения.

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