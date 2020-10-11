В центре Киева иностранцы устроили стрельбу. Подозреваемых задержали правоохранители.

— Около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто и слышны выстрелы, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

Во время движения по улице Грушевского неизвестные совершили несколько выстрелов. На месте происшествия правоохранители обнаружили четыре гильзы.

Читайте: Не отдал сдачу за проезд: в Николаеве пассажир стрелял в водителя маршрутки

— В результате происшествия никто не пострадал. Шесть машин полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В них находилось 14 человек — все они граждане другого государства, — отметили в полиции.

Подозреваемым грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины — до семи лет лишения свободы.

Стрельба в Киеве

2 октября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале произошла стрельба.

Возле одного из киосков на Вокзальной площади между женщиной и мужчиной возник конфликт. После этого мужчина выстрелил в знакомую из пневматического пистолета.