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Факти / Надзвичайні події

У РФ юнак обстріляв автобус – троє загиблих, троє поранених

В Борському районі Нижньогородської області (Росія) 18-річний хлопець обстріляв автобус. В результаті події загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Стрілком виявився 18-річний Данило Монахов. Юнака вже оголосили у розшук. За інформацією поліції, у злочинця з собою дві рушниці та кілька десятків патронів.

Стрілянина в Борському районі (Росія) – троє загиблих (ФОТО)

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