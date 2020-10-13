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Факты / Происшествия

Взрыв на Позняках: спасатели возвращают вещи пострадавшим

Спасатели Киевской службы спасения начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, что на Позняках. В июне там произошел взрыв.

Спасатели ходят по поврежденным квартирам, собирают вещи и имущество, которое уцелело. В доме находят только спасатели, чтобы обезопасить жителей.

 

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Жители ждут на улице и предоставляют информацию об имуществе и ценных вещах, которые хотят забрать.

По возвращении имущества начнется демонтаж аварийного подъезда.

10 октября начали укреплять дом, чтобы спасатели смогли безопасно искать вещи. В местах провалов установили специальные конструкции.

 

Это позволило спасателям безопасно искать вещи и не допустить обвала при демонтаже подъезда.

Взрыв на Позняках

21 июня на улице Соломии Крушельницкой около 10.00 произошел взрыв в 10-этажном доме. В результате разрушилось межэтажное перекрытие пяти этажей. Здание на 40 квартир восстановлению не подлежит.

При взрыве погибло пятеро жителей: две женщины и трое мужчин. Их тела после работы на завалах обнаружили спасатели ГСЧС.

Источник: КГГА

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