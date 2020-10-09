У селі Болотне, Луганській області, під час гасіння пожеж вибухнув поджарний автомобіль. Травмовані троє людей.

– 9 жовтня 2020 року о 9.50 при гасінні пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля, – повідомила райдержадміністрація.

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Адміністрація зазначила, що внаслідок вибуху травмовано водія пожежного автомобіля, співробітника ДСНС та майстра лісу. Нині потерпілі госпіталізовані.

Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Слідство встановлює обставини події.

Рятувальники ліквідували усі пожежі на Луганщині

Працівники ДСНС ліквідували всі пожежі на Луганщині. Вогнеборці чергують на території пожеж з 8 по 9 жовтня.

Спеціалісти визначили, що вогонь охопив понад 20 тис. га площі.

Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація

Фото: Станично-Луганский райгосадминистрация