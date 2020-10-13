Рятувальники Київської служби порятунку розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, що на Позняках. У червні там стався вибух.

Рятувальники ходять пошкодженими квартирами, збирають речі та майно, яке вціліло. У будинку знаходяться тільки рятувальники, аби убезпечити жителів.







Вибух на Позняках: рятувальники повертають речі постраждалим / 2 фотографии

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Мешканці чекають надворі та надають інформацію про майно та цінні речі, які хочуть забрати.

Після повернення майна розпочнеться демонтаж аварійного під’їзду.

10 жовтня почали укріплювати будинок, аби рятувальники змогли безпечно шукати речі. У місцях провалів встановили спеціальні конструкції.

Це дозволило рятувальникам безпечно шукати речі та не допустити обвалу під час демонтажу під’їзду.

Вибух на Позняках

21 червня на вулиці Соломії Крушельницької близько 10.00 стався вибух у 10-поверховому будинку. Внаслідок цього зруйнувалось міжповерхове перекриття п’яти поверхів. Будівля на 40 квартир відновленню не підлягає.

Під час вибуху загинули п’ятеро мешканців: двоє жінок та троє чоловіків. Їхні тіла після роботи на завалах виявили рятувальники ДСНС.