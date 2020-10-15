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Факты / Происшествия

В Киеве оборвался лифт с медиками

В Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи, которые спешили на вызов.

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, поздно вечером 14 октября женщина, проживающая на улице Литинской вызвала скорую сообщением. Она потеряла сознание, хрипела, у нее шла пена изо рта.

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По адресу медиков встретила мать больной и ее 10-летняя дочь. Сев все вместе в лифт, они начали подниматься на восьмой этаж жилого дома. Однако вдруг лифт начал падать, но на втором этаже сработали аварийные тормоза и кабина остановилась. В результате несчастного случая никто не пострадал.

Медиков и родственников больной с лифтовой шахты извлекли спасатели. К женщине на вызов выехала другая бригада скорой, которая и предоставила ей экстренную медицинскую помощь.

Падения в шахту лифта

В Кропивницкому 18-летний парень упал в шахту лифта недостроя с высоты седьмого этажа. Бойцы ДСНС, которые прибыли на место вызова, спустились в шахту лифта и передали пострадавшего врачам скорой помощи.

Парень находился в тяжелом состоянии, его направили в реанимацию.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева

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