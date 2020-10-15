У Києві обірвався ліфт з медиками

У Києві у Дніпровському районі обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги, які поспішали на виклик.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, пізно увечері 14 жовтня жінка, що проживає на вулиці Літинській викликала швидку повідомленням. Вона втратила свідомість, хрипіла, у неї йшла піна з роту.

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За адресою медиків зустріла мати хворої та її 10-річна донька. Сівши усі разом у ліфт, вони почали підніматись на 8 поверх житлового будинку. Проте раптом ліфт почав падати, але на 2 поверсі спрацювали аварійні гальма і кабіна зупинилась. Внаслідок нещасного випадку ніхто не постраждав.

Медиків та родичів хворої з ліфтової шахти витягували рятувальники. До жінки на виклик виїхала інша бригада швидкої, яка і надала їй екстрену медичну допомогу.

Падіння до шахти ліфту

У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта недобудови з висоти сьомого поверху. Бійці ДСНС, які прибули на місце виклику, спустились у шахту ліфта та передали постраждалого лікарям швидкої допомоги.

Хлопець перебував у тяжкому стані, його направили до реанімації.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва